Вычислить пределы, не пользуясь правилом Лопиталя: lim x стремится к бесконечности x^9+9 / 3+x^7+5x^9
Математика
Вычислить пределы, не пользуясь правилом Лопиталя: lim x стремится к бесконечности x^9+9 / 3+x^7+5x^9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под знаком предела стоит дробь . Наибольший показатель степеней числителя и знаменателя равен 9 тогда предел равен отношению коэффициентов при старших членах т.е. 1\5
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