прочитайте предложения.К обобщающим словам подберите подходящие по смыслу однородные члены. 1.И снова в небе вьются птицы:.. .2.Сразу стали слышны все предутренние лесные звуки:... .3.В Днепре водится крупная рыба:... .4.Отовсю...
Русский язык
прочитайте предложения.К обобщающим словам подберите подходящие по смыслу однородные члены. 1.И снова в небе вьются птицы:.. .2.Сразу стали слышны все предутренние лесные звуки:... .3.В Днепре водится крупная рыба:... .4.Отовсюду хорошо видна вся местность:... .5.Гости говорили о многих приятных вещах:... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. .......вьются птицы: ласточки, стрижи, галки. 2. .............лесные звуки: трели, жужжание,шелест. 3. ......крупная рыба: сом, щука, карп. 4. вся местность: поля, равнины, холмы. 5. ...........приятных вещах: подарках, торте, шутках.
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