прочитайте предложения.К обобщающим словам подберите подходящие по смыслу однородные члены. 1.И снова в небе вьются птицы:.. .2.Сразу стали слышны все предутренние лесные звуки:... .3.В Днепре водится крупная рыба:... .4.Отовсю...

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прочитайте предложения.К обобщающим словам подберите подходящие по смыслу однородные члены. 1.И снова в небе вьются птицы:.. .2.Сразу стали слышны все предутренние лесные звуки:... .3.В Днепре водится крупная рыба:... .4.Отовсюду хорошо видна вся местность:... .5.Гости говорили о многих приятных вещах:... .

Автор: Гость