площадь прямоугольной трапеции равна 120см2,а ее высота равна 8см.Найдите все стороны трапеций,если одно из оснований больше другого на 6см.
Геометрия
площадь прямоугольной трапеции равна 120см2,а ее высота равна 8см.Найдите все стороны трапеций,если одно из оснований больше другого на 6см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=h*(a+b)/2 120=8*(2a+6)/2 30=2a+6 2a=14 a=7 основание получеам прямоуг треугольник с катетами 6/2=3 и 8 c^2=a^2+b^2 c^2=8^2+3^2=64+9=73 c=√73
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