площадь прямоугольника 24 кв см,периметр 20см.начерти этот прямоугольник.
Математика
площадь прямоугольника 24 кв см,периметр 20см.начерти этот прямоугольник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна сторона х другая у ху=24 х+у=10 Решим систему способом подстановки х=10-у (10-у)у=24 y^2-10y+24=0 y= 6 или 4. Если чертить то одна сторона 4 см , а другая 6 см
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