Найдите длину линейной диагонали прямого параллелепипеда, у которого основание - ромб со стороной 6см и угол 60градус, а высота параллелепипеда равна 8см.
Геометрия
Найдите длину линейной диагонали прямого параллелепипеда, у которого основание - ромб со стороной 6см и угол 60градус, а высота параллелепипеда равна 8см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основании лежит ромб. Если в нём острый угол 60 гр. , то меньшая диагональ отсекает равносторонний треугольник. Т. е. меньшая диагональ ромба 6 Ребро прямого параллелепипеда 8 значит из прямоугольного треугольника диагональ ( меньшая0 будет 10 ( Пифагорова тройка). По условию задачи не совсем понятно какую надо искать диагональ. Понятие линейной диагонали какое то странное. Но найдём и другую диагональ. Сначала вычислим диагональ в ромбе Сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов ег о сторон имеем 36 +x^2= 36*4 х в квадрате будет 36*3 а х=6 корней из 3 Найдём диагональ параллелепипеда d^2=36*3+64=172 Значит вторая диагональ 2 корня из 43.
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