Масса грузовика без груза 810 кг. Масса груза, который он везет, в 3 раза меньше массы самого грузовика вместе с перевозимым им грузом.Найди массу грузовика вместе с перевозимым грузом?
Математика
Масса грузовика без груза 810 кг. Масса груза, который он везет, в 3 раза меньше массы самого грузовика вместе с перевозимым им грузом.Найди массу грузовика вместе с перевозимым грузом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть масса грузовика вместе с грузом хкг.,тогда масса груза( по условию)в 3 раза меньше массы грузовика с грузом т.е.х:3,по условию грузовик весит 810кг.Составим уравнение:х-х:3=810 2х:3=810 2х=810*3 2х=2430 х=2430:2 х=1215(кг.)масса грузовика вместе с грузом
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