Масса грузовика без груза 810 кг. Масса груза, который он везет, в 3 раза меньше массы самого грузовика вместе с перевозимым им грузом.Найди массу грузовика вместе с перевозимым грузом?

Математика

Масса грузовика без груза 810 кг. Масса груза, который он везет, в 3 раза меньше массы самого грузовика вместе с перевозимым им грузом.Найди массу грузовика вместе с перевозимым грузом?

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