а) Масса корзины с рыжиками и лисичками-33кг.Масса рыжиков-9кг.Это на 13кг меньше,чем масса лисичек.Чему равна масса пустой корзина? б)Объем бочки равен 80л.Объем ведра-10л.Сколько ведер воды нужно принести,чтобы наполнить таку...

Гость: Гость:

а) Масса корзины с рыжиками и лисичками-33кг.Масса рыжиков-9кг.Это на 13кг меньше,чем масса лисичек.Чему равна масса пустой корзина? 9+13=22 22+9=31 вес всех грибов 33-31=2 вес корзинки б)Объем бочки равен 80л.Объем ведра-10л.Сколько ведер воды нужно принести,чтобы наполнить такую бочку? 80/10=8 ведер