а) Масса корзины с рыжиками и лисичками-33кг.Масса рыжиков-9кг.Это на 13кг меньше,чем масса лисичек.Чему равна масса пустой корзина? б)Объем бочки равен 80л.Объем ведра-10л.Сколько ведер воды нужно принести,чтобы наполнить таку...
Математика
а) Масса корзины с рыжиками и лисичками-33кг.Масса рыжиков-9кг.Это на 13кг меньше,чем масса лисичек.Чему равна масса пустой корзина? б)Объем бочки равен 80л.Объем ведра-10л.Сколько ведер воды нужно принести,чтобы наполнить такую бочку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)1)9+13=22(кг.)масса лисичек в корзине 2)22+9=31(кг) масса грибов 3)33-31=2(кг)масса корзины б)80:10=8ведер
Гость:
а) Масса корзины с рыжиками и лисичками-33кг.Масса рыжиков-9кг.Это на 13кг меньше,чем масса лисичек.Чему равна масса пустой корзина? 9+13=22 22+9=31 вес всех грибов 33-31=2 вес корзинки б)Объем бочки равен 80л.Объем ведра-10л.Сколько ведер воды нужно принести,чтобы наполнить такую бочку? 80/10=8 ведер
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