Найти сумму трех чисел, зная, что третье относится к первому, как 4,5 : 3 3/4, и состовляет 40% второго, а сумма первого и второго равнв 400.
Математика
Найти сумму трех чисел, зная, что третье относится к первому, как 4,5 : 3 3/4, и состовляет 40% второго, а сумма первого и второго равнв 400.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первое число х второе у третье к Тогда по условию к\х=6\5 к=0,4у х+у=400 5к=6х 5\6к+у= 400 5к+6у=2400 6у+5*0,4у=2400 6у+2у=2400 у=300 к=300*0,4= 120 х=100
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