Найти сумму трех чисел, зная, что третье относится к первому, как 4,5 : 3 3/4, и состовляет 40% второго, а сумма первого и второго равнв 400.

Математика

Найти сумму трех чисел, зная, что третье относится к первому, как 4,5 : 3 3/4, и состовляет 40% второго, а сумма первого и второго равнв 400.

Автор: Гость