Коля купил 5 одинаковых коробок карандашей, а Игорь - 3 такие же коробки. Коля купил на 20 карандашей больше, чем Игорь. Сколько карандашей в одной такой коробке?
Математика
Коля купил 5 одинаковых коробок карандашей, а Игорь - 3 такие же коробки. Коля купил на 20 карандашей больше, чем Игорь. Сколько карандашей в одной такой коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в одной коробке x карандашей, тогда Коля купил 5х карандашей, а Игорь 3х. Составим уравнение: 5х=3х+20 или 5х-20=3х. Находим х=10. Ответ: 10 карандашей
Гость:
1) 5-3=2 (кар.)-разница. 2) 20:2=10 (кр)-в одной коробке. Ответ: в одной коробке 10 карандашей.
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