Коля купил 5 одинаковых коробок карандашей, а Игорь - 3 такие же коробки. Коля купил на 20 карандашей больше, чем Игорь. Сколько карандашей в одной такой коробке?

Математика
Коля купил 5 одинаковых коробок карандашей, а Игорь - 3 такие же коробки. Коля купил на 20 карандашей больше, чем Игорь. Сколько карандашей в одной такой коробке?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в одной коробке x карандашей, тогда Коля купил 5х карандашей, а Игорь 3х. Составим уравнение: 5х=3х+20 или 5х-20=3х. Находим х=10. Ответ: 10 карандашей
Гость:
1) 5-3=2 (кар.)-разница. 2) 20:2=10 (кр)-в одной коробке. Ответ: в одной коробке 10 карандашей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Представьте число 50625 в виде произведения степеней простых чисел
Ответить
Химия
напишите электронные соединения формулы атомов фосфора и ванадия. к какому электронному семейству относится каждый из них?
Ответить
Химия
напишите электронные формулы атомов фосфора и ванадия. К какому электронном семейству относится каждый из этих элементов?
Ответить
Математика
а) Масса корзины с рыжиками и лисичками-33кг.Масса рыжиков-9кг.Это на 13кг меньше,чем масса лисичек.Чему равна масса пустой корзина? б)Объем бочки ...
Ответить
Математика
Найти сумму трех чисел, зная, что третье относится к первому, как 4,5 : 3 3/4, и состовляет 40% второго, а сумма первого и второго равнв 400.
Ответить