Коля купил 5 одинаковых коробок карандашей, а Игорь - 3 такие же коробки. Коля купил на 20 карандашей больше, чем Игорь. Сколько карандашей в одной такой коробке?

Математика

Коля купил 5 одинаковых коробок карандашей, а Игорь - 3 такие же коробки. Коля купил на 20 карандашей больше, чем Игорь. Сколько карандашей в одной такой коробке?

Автор: Гость