Представьте число 50625 в виде произведения степеней простых чисел

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50 625 = 3 * 3 * 3 * 3 * 5 * 5 * 5 * 5 - разложение на простые множители 50 625 = 3^4 * 5^4 Пояснение: 3^4 - три в четвёртой степени 5^4 - пять в четвёртой степени * - знак умножения