Які функції виконує плавальний міхур.
Биология
Які функції виконує плавальний міхур.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
плавательный пузырь-вырост передней стенки кишечника у рыб.регулирует плотность тела рыбы при погружении и всплытии-это гидростатическая функция.он соединён с внутренним ухом рыбы и помогает ей воспринимать звуки. его нет у рыб которые ведут придонный образ жизни.
Гость:
Плавальний міхур (vesica natatoria) — непарний або парний орган риб; розвивається як виріст передньої частини кишечника. Виконує гідростатичні, у деяких риб — дихальні і звуковидавальні функції, а також роль резонатора і перетворювача звукових хвиль. У деяких риб плавальний міхур зв'язаний з кишечником, в інших — цілком ізольований і регулювання вмісту газів у ньому здійснюється за допомогою так званого овалу, або червоного тіла (густе сплетення кровоносних судин на внутрішній стінці). В деяких риб він з'єднаний із внутрішнім вухом сліпими виростами, в інших — за допомогою апарату Вебера. Плавальний міхур заповнений газами, співвідношення яких може мінятися (газовий склад відмінний від складу атмосферного повітря). Відсутній у багатьох кісткових риб, що ведуть придонний спосіб життя, і в добре плаваючих риб, що роблять швидкі переміщення по вертикалі.
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