Поезд массой 500000кг. двигаясь с выключенным двигателем, за 1 минуту уменьшает скорость от 40 до 28 км/ч. Найти среднюю силу торможения.

Гость: Гость:

по закону сохранения энергии mV^2/2-mv^2/2=F*S(изменение кинетической энергии = работе силы торможения). Чтобы найти S найдем сначала ускорение а=(V-v)/t. Теперь рассчитаем путь по формуле кинематики 2aS=V^2-v^2, отсюда S=(V^2-v^2)/2a.Подставив в эту формулу ускорение S=(V+v)*t/2. Теперь нам все известно выражаем F=(mV^2-mv^2)/2S (из 1 уравнения). Подставляем S и преобразовываем выражение . F=m(V-v)/t. Переводим время в секунды а скорости в м/с и рассчитываем F=500000*3.3/60=27000 Н