1.Перечисляя признаки права ,студентка Коршунова назвала: 1)нормотворческую деятельность 2)государственный суверенитет 3)гарантированность прав и свобод граждан 4)территорию 5)налоги В чем ошиблась студентка?

Французский язык

1.Перечисляя признаки права ,студентка Коршунова назвала: 1)нормотворческую деятельность 2)государственный суверенитет 3)гарантированность прав и свобод граждан 4)территорию 5)налоги В чем ошиблась студентка?

Автор: Гость