1.Перечисляя признаки права ,студентка Коршунова назвала: 1)нормотворческую деятельность 2)государственный суверенитет 3)гарантированность прав и свобод граждан 4)территорию 5)налоги В чем ошиблась студентка?
Французский язык
1.Перечисляя признаки права ,студентка Коршунова назвала: 1)нормотворческую деятельность 2)государственный суверенитет 3)гарантированность прав и свобод граждан 4)территорию 5)налоги В чем ошиблась студентка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ошиблась в территориальности и налогах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Ученик 6-го класса школы №227 г.Москвы Туполев на период школьных каникул решил устроиться на работу в качестве курьера в редакцию газеты "Городско...
Физика
Поезд массой 500000кг. двигаясь с выключенным двигателем, за 1 минуту уменьшает скорость от 40 до 28 км/ч. Найти среднюю силу торможения.
Математика
Коля купил 5 одинаковых коробок карандашей, а Игорь - 3 такие же коробки. Коля купил на 20 карандашей больше, чем Игорь. Сколько карандашей в одной...