Для определения коэффициента поверхностного натяжения воды была использована пипетка с диаметром выходного отверстия 1,8 мм.Масса 50 капель оказалось равной 2 г.Каким по этим данным получится значение коэффициента поверхностног...
Физика
Для определения коэффициента поверхностного натяжения воды была использована пипетка с диаметром выходного отверстия 1,8 мм.Масса 50 капель оказалось равной 2 г.Каким по этим данным получится значение коэффициента поверхностного натяжения воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса 1 капли равна 2/50=0.04 г=0.00004кг, в состоянии покоя сила тяжести 1 капли равна силе натяжения т.е. mg=Gl но l- длина окружности пипетки l=pi*d. Итак получаем mg=G*pi*d отсюда G=mg/pi*d=0.07 Н/м (pi =3.14)
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