Для определения коэффициента поверхностного натяжения воды была использована пипетка с диаметром выходного отверстия 1,8 мм.Масса 50 капель оказалось равной 2 г.Каким по этим данным получится значение коэффициента поверхностног...

Физика

Для определения коэффициента поверхностного натяжения воды была использована пипетка с диаметром выходного отверстия 1,8 мм.Масса 50 капель оказалось равной 2 г.Каким по этим данным получится значение коэффициента поверхностного натяжения воды?

Автор: Гость