sin7x-sin3x=cos5x
Алгебра
sin7x-sin3x=cos5x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применим формулу разности синусов 2 cos 5x*sin2x-cos5x=0 cos5x(2sin2x-1)=0 cos5x=0 5x=пи\2 +пиn x=пи\10+пи\5*n 2sin2x=1 sin2x=1\2 2x=(-1) в степени n *пи\6+пиn х= (-1) в степени n* пи\12+пи\2*n
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