В первый день ученик решил 25% заданых ему задач на второй день "одну третью" всех задач а потом оставшиеся 10 задач.Ск-ко задач было заданно ученику?
Математика
В первый день ученик решил 25% заданых ему задач на второй день "одну третью" всех задач а потом оставшиеся 10 задач.Ск-ко задач было заданно ученику?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1\4*x+1\3*x+10=x 5\12*x=10 x= 24 проверим 24\4=6 24\3=8 8+10+4=24
Гость:
Пусть х задач было задано ученику. В первый день он решил х/4, во второй х/3, в третий 10. Составим уравнение: х/4+х/3+10=х, 3х+4х+120=12х, 12х-7х=120, 5х=120, х=120/5, х=24.
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