В первый день ученик решил 25% заданых ему задач на второй день "одну третью" всех задач а потом оставшиеся 10 задач.Ск-ко задач было заданно ученику?

Математика

В первый день ученик решил 25% заданых ему задач на второй день "одну третью" всех задач а потом оставшиеся 10 задач.Ск-ко задач было заданно ученику?

Автор: Гость