Найдите площадь боковой и полной поверхностей правильной четырехугольной усеченной пирамиды со сторонами оснований 5 и 3 см и апофемой 3см
Геометрия
Найдите площадь боковой и полной поверхностей правильной четырехугольной усеченной пирамиды со сторонами оснований 5 и 3 см и апофемой 3см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признаешь лучшим , решу. Найдём площади оснований. Это квадраты. 25 кв.см и 9 кв.см Боковые грани - трапеции у которых высота это апофема. Найдём площадь одной и умножим на 4 5+3\2 *3=4*3=12 кв.см 12*4= 48 кв.см площадь боковой поверхности 48+25+9=82 кв.см площадь полной поверхности.
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