Найдите площадь боковой и полной поверхностей правильной четырехугольной усеченной пирамиды со сторонами оснований 5 и 3 см и апофемой 3см

Гость: Гость:

Признаешь лучшим , решу. Найдём площади оснований. Это квадраты. 25 кв.см и 9 кв.см Боковые грани - трапеции у которых высота это апофема. Найдём площадь одной и умножим на 4 5+3\2 *3=4*3=12 кв.см 12*4= 48 кв.см площадь боковой поверхности 48+25+9=82 кв.см площадь полной поверхности.