за три тетради и пять карандашей заплачено 7 р., а за пять таких же тетрадей и восемь карандашей заплачено 11р. 50 коп. Сколько стоила одна тетрадь и один карандаш?

Алгебра

за три тетради и пять карандашей заплачено 7 р., а за пять таких же тетрадей и восемь карандашей заплачено 11р. 50 коп. Сколько стоила одна тетрадь и один карандаш?

Автор: Гость