за три тетради и пять карандашей заплачено 7 р., а за пять таких же тетрадей и восемь карандашей заплачено 11р. 50 коп. Сколько стоила одна тетрадь и один карандаш?
Алгебра
за три тетради и пять карандашей заплачено 7 р., а за пять таких же тетрадей и восемь карандашей заплачено 11р. 50 коп. Сколько стоила одна тетрадь и один карандаш?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за три тетради и пять карандашей заплачено 7 р., а за пять таких же тетрадей и восемь карандашей заплачено 11р. 50 коп. Сколько стоила одна тетрадь и один карандаш? 3x+5y=7 5x+8y=11,5 5y=7-3x y=1,4-0,6x 5x+11,2-4,8x=11,5 0,2x= 0,3 x=1,5 стоит тетрадь, y=1,4-0,6*1,5 у=0,5 стоит карандаш
Гость:
Пусть х стоит тетрадь, у стоит карандаш. Составим систему уравнений: 3х+5у=7, 5х+8у=11,5; 15х+25у=35, 15х+24у=34,5; из первого уравнения вычтем второе: у=0,5, тогда 3х=7-2,5, х=1,5. Ответ: тетрадь стоит 1р.50 коп., карандаш 50 коп.
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