первые 2ч туристы проходили по 5 км/ч, следующие 2ч - по 4 км/ч, последние 2ч по 3 км/ч. Сколько в среднем км проходили туристы за 1 час.

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первые 2ч туристы проходили по 5 км/ч, следующие 2ч по 4 км/ч, а последние 2ч по 3 км/ч. сколько в среднем проходили туристы за 1ч? 2*5=10, 2*4=8, 2*3=6, 10+8+6=24, 24\6=4 км в час