первые 2ч туристы проходили по 5 км/ч, следующие 2ч - по 4 км/ч, последние 2ч по 3 км/ч. Сколько в среднем км проходили туристы за 1 час.
Математика
первые 2ч туристы проходили по 5 км/ч, следующие 2ч - по 4 км/ч, последние 2ч по 3 км/ч. Сколько в среднем км проходили туристы за 1 час.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 * 5 = 10 км 2 * 4 = 8 км 2 * 3 = 6 км 10 + 8 + 6 = 24 км 2 *3 = 6 ч 24 / 6 = 4 км/ч 11 способ 5 + 4 + 3 = 12 км/ч 12 / 3 = 4 км/ч
Гость:
первые 2ч туристы проходили по 5 км/ч, следующие 2ч по 4 км/ч, а последние 2ч по 3 км/ч. сколько в среднем проходили туристы за 1ч? 2*5=10, 2*4=8, 2*3=6, 10+8+6=24, 24\6=4 км в час
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