Двугранный угол при основании правильной треугольной пирамиды со стороной основания a равен α. Найдите объем шара, вписанного в пирамиду.

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Нарисуем правильную треугольную пирамиду. В основании её лежит правильный треугольник. Вершина пирамиды проектируется в точку пересечения медиан треугольника. Построим линейный угол двугранного угла. Для этого проведём высоту боковой грани.. Центр вписанного шара лежит на высоте пирамиды и на биссектрисе линейного угла. Радиусом будет перпендикуляр из центра шара на основание пирамиды