начерти прямоугольник.проведи в нем 2 отрезка так,чтобы на чертеже стало 8 треугольников.
Математика
начерти прямоугольник.проведи в нем 2 отрезка так,чтобы на чертеже стало 8 треугольников.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
начертите прямоугольник.проведите в нем диагонали , получим 4 маленьких треугольника и 4 больших треугольников всего 8
Гость:
начерти треугольник, проведи 2 диогонали получится 8 треугольников
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