Супутник рухається коловою орбітою на висоті 36 000 над Землею і робить повний оберт навколо Землі за 24 год. З якою швидкістю рухається супутник, якщо радіус Землі дорівнює 6370?
Математика
Супутник рухається коловою орбітою на висоті 36 000 над Землею і робить повний оберт навколо Землі за 24 год. З якою швидкістю рухається супутник, якщо радіус Землі дорівнює 6370?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Знаходимо відстань до супутника від центру Землі: 36000км+6370км=42370 км 2. Знаходимо довжину кола із радіусом 42370 км: С=2*Пі*42370 км=2*3,1416*42370 км=267913,984 км 3. Знаходимо швидкість супутника: Шв=267913,984 км/24 год =11163,1 км/год
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