найдти площадь прямоугольника,если его периметр равен 80 см,а отношение сторон равно 2:3

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Дано: ABCD-прямоугольник Р-80см АВ:ВС=2:3 Найти:S Решение: Пусть х-коэффициент пропорциональности, тогда АВ=2х см, а ВС=3х см. Имеем Р=80см. Составим уравнение: Р=(а+в)х2 (2х+3х)х2=80 5х умножить 2=80 10х=80 х=80:10 х=8 8см-коэффициент пропорциональности АВ=2х=2х8=16см ВС=3х=3х8=24см S=а умножить на в S=16x24=384 квадратных сантиметра