Супутник рухається коловою орбітою на висоті 36 000 км над Землею і робить повний оберт навколо Землі за 24 год. З якою швидкістю рухається супутник, якщо радіус Землі 6370 км?

Математика

Супутник рухається коловою орбітою на висоті 36 000 км над Землею і робить повний оберт навколо Землі за 24 год. З якою швидкістю рухається супутник, якщо радіус Землі 6370 км?

Автор: Гость