на каком матирике и в какой его части находятся уральские горы,

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Уральские горы расположены на материке Евразия. Они лежат между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами и находятся на северо-западе России. Эта горная страна, принимаемая обычно за границу между Европой и Азией, протягивается в общем меридионально на 2600 км, при ширине от 100 до 200 км, и местами образована целым рядом параллельных цепей. Урал обычно делят на три отрезка: Северный Урал (от Кончаковского Камня - 68°29' с. ш. - до 60° с. ш.), Средний Урал (до горы Юрмы севернее Златоуста, 55°10' с. ш.) и Южный Урал (от горы Юрмы до южной оконечности). Горы в общем не отличаются значительной высотой; наивысшие точки: гора Народная -1875 м, гора Сабля -1648 м, гора Тель-Пос-Ис - 1680 м, гора Яман-Тау --1642 м, гора Иремель - 1595 м. Наиболее пониженным является Средний Урал. Кроме того географически Уральские горы делятся на пять частей: Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Центральный или Средний Урал, Южный Урал.