(х^2-3х+2)^2-(х^2-х)^2
Алгебра
(х^2-3х+2)^2-(х^2-х)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разложим на множители x^2-3х+2 Корни квадратного трёхчлена 1 и 2 (х-1)(х-2) Разложим на множители x^2-x=x(x-1)/Вынесем за скобки (x-1)^2( (x-2)^2-x^2) Выражение в скобках разложим как разность квадратов (x-1)^2(x-2-x)(x-2+x) (x-1)^2(-2)(2x-2) = -4 (x-1)^3 (-4)= -4(x-1)^3
Гость:
если это уравнение, то x^2-3x+2-x^2+x=0, 2X=2, x=1 если выражение , то x^4-6x+13x^2-12x+4-x^4+2x^3-x^2=-4x^3+12x^2-12x+4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Геометрия
Алгебра
На некоторой прямой произвольно отмечено 8 точек, а на параллельной ей прямой – 14 точек. Сколько существует треугольников и сколько четырехугольни...
Математика
Супутник рухається коловою орбітою на висоті 36 000 км над Землею і робить повний оберт навколо Землі за 24 год. З якою швидкістю рухається супутни...