(х^2-3х+2)^2-(х^2-х)^2

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Разложим на множители x^2-3х+2 Корни квадратного трёхчлена 1 и 2 (х-1)(х-2) Разложим на множители x^2-x=x(x-1)/Вынесем за скобки (x-1)^2( (x-2)^2-x^2) Выражение в скобках разложим как разность квадратов (x-1)^2(x-2-x)(x-2+x) (x-1)^2(-2)(2x-2) = -4 (x-1)^3 (-4)= -4(x-1)^3