турист проплыл на лодке из города А в город В и обратно за 7 часов. найдите скорость течения реки, если известно, что турист проплывал 2 км против течения за то же время, что и 5 км по течению, а расстояние между городами равно...

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турист проплыл на лодке из города А в город В и обратно за 7 часов. найдите скорость течения реки, если известно, что турист проплывал 2 км против течения за то же время, что и 5 км по течению, а расстояние между городами равно 20 км.

Автор: Гость