турист проплыл на лодке из города А в город В и обратно за 7 часов. найдите скорость течения реки, если известно, что турист проплывал 2 км против течения за то же время, что и 5 км по течению, а расстояние между городами равно...
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турист проплыл на лодке из города А в город В и обратно за 7 часов. найдите скорость течения реки, если известно, что турист проплывал 2 км против течения за то же время, что и 5 км по течению, а расстояние между городами равно 20 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x км в час скорость лодки , y км в час скорость реки, система 20\(x+y)+20\(x-y)=7 2\(x-y)=5\(x+y), введем замену a=x+y b=x-y, 20a+20b=7ab, 2a=5b a=2,5b 50b+20b=17,5b^2 b=4 a=10, 10=x+y 4=x-y x=10-y 4=10-y-y 2y=6 y=3 x=7 7км в час скорость лодки, 3 км в час скорость реки
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