Найти производную tgln под корнем cos в 3 степени умножить (x в кварате прибавить 4)
Алгебра
Найти производную tgln под корнем cos в 3 степени умножить (x в кварате прибавить 4)
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