найти неопределённый интеграл сos x cos 2xdx

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Заменим произведение косинусов суммой 1\2( cosx+cos3x) постоянный множитель вынесем за знак интеграла т.е. 1\2 берём интеграл от cosx это будет синус х и интеграл от косинуса 3х это буде 1\3 синуса 3х и ещё +С итог 1\2( sinx+1\3 sin3x) +C