На заводе в трёх цехах работает 626 рабочих.В первом цехе работает в 2 раза больше людей,чем во втором, а в третьем- на 142 человека больше,чем во втором цехе.Сколько человек работает в каждом цехе?

Математика

На заводе в трёх цехах работает 626 рабочих.В первом цехе работает в 2 раза больше людей,чем во втором, а в третьем- на 142 человека больше,чем во втором цехе.Сколько человек работает в каждом цехе?

Автор: Гость