На заводе в трёх цехах работает 626 рабочих.В первом цехе работает в 2 раза больше людей,чем во втором, а в третьем- на 142 человека больше,чем во втором цехе.Сколько человек работает в каждом цехе?
Математика
На заводе в трёх цехах работает 626 рабочих.В первом цехе работает в 2 раза больше людей,чем во втором, а в третьем- на 142 человека больше,чем во втором цехе.Сколько человек работает в каждом цехе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х рабочих во 2 цехе, тогда в 1 цехе 2х рабочих, а в 3 цехе х+142 рабочих. Составим и решим уравнение : х+2х+х+142=626. отсюда х=121, значит в 1 цехе работает 242 рабочих, во 2 цехе 121 рабочий, в 3 цехе 263 рабочих.
Гость:
1й -2х 2й-х 3й - х+142, х+2х+х+142=626, 4х=484 х=121 во 2м, 2*121=242 в 1м, 121+142=263 проверим 263+121+242=626
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