Для тканей используется смесь двух порошковых красителей белого и зеленого цвета в отношении 6:7. Какой примерно процент в этой смеси составляет краситель белого цвета?

Математика

Для тканей используется смесь двух порошковых красителей белого и зеленого цвета в отношении 6:7. Какой примерно процент в этой смеси составляет краситель белого цвета?

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