Для тканей используется смесь двух порошковых красителей белого и зеленого цвета в отношении 6:7. Какой примерно процент в этой смеси составляет краситель белого цвета?
Математика
Для тканей используется смесь двух порошковых красителей белого и зеленого цвета в отношении 6:7. Какой примерно процент в этой смеси составляет краситель белого цвета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть белого красителя 6х тогда зеленого 7х, всего получается 13х красителей. Проценте белого красителя находим так: 6х/13х = 46%
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