Чим відрізняється на плані зображення височини від западини?

Гость: Гость:

Высоты и впадины изображаются горизонталями коричневого цвета. Они соединяют точки земной поверхности с одинаковой абсолютной высотой ( т.е. высотой над уровнем моря). Специальные знаки – берг – штрихи (короткие штрихи на горизонтали) указывают направление снижения склона. А цифры на горизонтали направлены в сторону повышения склона. Следовательно, берг-штрихи обозначающие возвышенность будут направлены наружу, а обозначающие впадину – вовнутрь.