Чим відрізняється на плані зображення височини від западини?
Українська література
Чим відрізняється на плані зображення височини від западини?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высоты и впадины изображаются горизонталями коричневого цвета. Они соединяют точки земной поверхности с одинаковой абсолютной высотой ( т.е. высотой над уровнем моря). Специальные знаки – берг – штрихи (короткие штрихи на горизонтали) указывают направление снижения склона. А цифры на горизонтали направлены в сторону повышения склона. Следовательно, берг-штрихи обозначающие возвышенность будут направлены наружу, а обозначающие впадину – вовнутрь.
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