Правильное ли утверждение, что если равные углы имеют общюю вершыну, то они вертикальные

Геометрия
Правильное ли утверждение, что если равные углы имеют общюю вершыну, то они вертикальные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно, т.к. два угла называются вертикальными, если стороны одного угла являются продолжениями сторон другого угла.
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