в классе учатся мальчики и девочки, всего 30 человек. Вася посчитал, что если каждая девочка принесет по 3 кг. макулатуры, а каждый мальчик - по 5 кг. макулатуры, то все учащиеся вместе соберут 122 кг. макулатуры. Ск-ко в класс...
Математика
в классе учатся мальчики и девочки, всего 30 человек. Вася посчитал, что если каждая девочка принесет по 3 кг. макулатуры, а каждый мальчик - по 5 кг. макулатуры, то все учащиеся вместе соберут 122 кг. макулатуры. Ск-ко в классе мальчиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х девочки, у мальчики. Тогда получаем систему уравнений: х+у=30, 3х+5у=122; 3х+3у=90, 3х+5у=122; -2у=-32, у=16. Ответ 16 мальчиков.
Гость:
Дано, что девочки принесли по 3 кг(3а), а мальчики по 5 кг(5в), тогда получим 3а + 5в = 122 кг Если учесть, что макулатура принесенная мальчиками равна 3 + 2 = 5 кг, то получаем, что принесенная макулатура мальчиками и девочками по 3 кг будет равна 3а + 3в = 90 кг, тогда 2в = 32 кг (т.е. 122 – 90 =32 ), следовательно В = 32 / 2 В = 16 мальчиков Проверка: 16 * 5 + 14 * 3 = 80 + 42 = 122 кг
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