велосипедист и наездник шли навстречу. расстояние 50 км мужду ними. велосипедист едет со скоростью 9км/час, а наездник 11 км/час. Через сколько времени они встретятся?
Математика
велосипедист и наездник шли навстречу. расстояние 50 км мужду ними. велосипедист едет со скоростью 9км/час, а наездник 11 км/час. Через сколько времени они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Складываем скорость Велосипедиста и наездники: 9+11=20 Теперь расстояние делим на общую скорость и узнаем время: 50:20=2,5 ч.
Гость:
11+9=20 50/20=2,5 часа или 2 часа 30 мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
в каком случае двигатель совершит большую работу (во сколько раз): для розгона с места до скорости 36км/ч или при увлечение скорости от 36км/ч до ...
Геометрия
Математика
в классе учатся мальчики и девочки, всего 30 человек. Вася посчитал, что если каждая девочка принесет по 3 кг. макулатуры, а каждый мальчик - по 5 ...
Математика
На двух полках стояло 12 книг. Когда с первой полки на вторую переставили столько книг, сколько до этого стояло на второй полке, то книг на полках ...