велосипедист и наездник шли навстречу. расстояние 50 км мужду ними. велосипедист едет со скоростью 9км/час, а наездник 11 км/час. Через сколько времени они встретятся?

Математика

велосипедист и наездник шли навстречу. расстояние 50 км мужду ними. велосипедист едет со скоростью 9км/час, а наездник 11 км/час. Через сколько времени они встретятся?

Автор: Гость