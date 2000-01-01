какой звук и почему удобнее использовать для эхолокаций частотой 16 или 20000 Гц?

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Как и любая волна, звук характеризуется амплитудой и частотой. Считается, что человек слышит звуки в диапазоне частот от 16 Гц до 20 000 Гц. Звук ниже диапазона слышимости человека называют инфразвуком. От 20 000Гц до 1 ГГц - ультразвуком, от 1 ГГц до 10 ТГц - гиперзвуком. Различные части диапазона воспринимаются ухом неравномерно. Лучше всего слышны тоны средних частот и особенно в зоне 800...2000 герц, хуже - крайние части диапазона: ниже 50 и выше 10 000 герц. Собственно частота колебаний барабанной перепонки равна приблизительно 1000 герц. Исследования показали, что в большинстве окружающих человека "приятных" звуков - шум леса, дождя, моря и т.д. - определяющей является частота в 1000 Гц. Чем короче волна и выше частота, тем меньший предмет мы можем обнаружить с помощью эха. Очевидно, что в этом отношении ультразвук будет намного эффективнее обычных звуков.