площа основи конуса дорівнює 36п см2 а його твірна - 10 см.знайдіть вісоту конуса.
Геометрия
площа основи конуса дорівнює 36п см2 а його твірна - 10 см.знайдіть вісоту конуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=пr^ 36п=пr^ r=6 cm h=koren(100-36) h=8 см ответ: 8 см
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