Длина недеформированной пружины равно 20 см, коэффициент жесткости пружины-20 Н\м. Какой станет длина пружины, если её растянут с силой, равной 2 Н?
Физика
Длина недеформированной пружины равно 20 см, коэффициент жесткости пружины-20 Н\м. Какой станет длина пружины, если её растянут с силой, равной 2 Н?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по закону Гука F=kx, x-удлинение пружины. x=F/k=2/20=0.1 м. Значит пружина растянется на 10 см, т.е. длина пружины станет 30 см.
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