Масса самосвала в 18 раз больше массы легкового автомобиля, а скорость самосвала в 6 раз меньше скорости легкового автомобиля. Сравнить импульсы и кинематические энергии этих автомобилей.

Гость: Гость:

импульс находится по формуле p=mv, а кинетическая энергия по формуле E=(mv^2)/2. импульс легковой машины равен mv , а самосвала 18mv/6=3mv. Кинетическая энергия легковой машины равна mv^2/2, а самосвала 18mv^2/36/2=mv^2/4. Итак импульс больше у самосвала в 3 раза, а кинетическая энергия больше у легкового автомобиля в 2 раза. Удачи))