Определите по грамматическим признакам,какой частью речи являются слова ,оформленные окончанием "S" и какую функцию это окончание выполняет,т.е служит ли оно: показателем 3 го лица единственного числа глагола в Present Indefini...

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Определите по грамматическим признакам,какой частью речи являются слова ,оформленные окончанием "S" и какую функцию это окончание выполняет,т.е служит ли оно: показателем 3 го лица единственного числа глагола в Present Indefinite ; Признаком множественного числа имени существительного ; Показателем притяжательного падежа имени существительного 1) The education in the United State gives a person many advantages. 2) My friends son became mentally equipped to apply to his land the best experience of the latest scientific methods. 3) In rural communities everyone from childhood is familiar with crops and animals. 4) Each state maintains one or more agricultural colleges. 5) The agricultural colleges offer courses of various lengths and grant degrees.

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