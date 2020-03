Определите по грамматическим признакам,какой частью речи являются слова ,оформленные окончанием "S" и какую функцию это окончание выполняет,т.е служит ли оно: показателем 3 го лица единственного числа глагола в Present Indefini...

Гость: Гость:

1) The education in the United State gives a person many advantages. gives - verb (глагол), показатель 3 го лица единственного числа глагола в Present Indefinite. advantages - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. 2) My friends son became mentally equipped to apply to his land the best experience of the latest scientific methods. friends - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. methods - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. 3) In rural communities everyone from childhood is familiar with crops and animals. communities - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. crops - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. animals - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. 4) Each state maintains one or more agricultural colleges. maintains - verb (глагол), показатель 3 го лица единственного числа глагола в Present Indefinite. colleges - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. 5) The agricultural colleges offer courses of various lengths and grant degrees. colleges - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. courses - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. lengths - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. degrees - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного.