Определите по грамматическим признакам,какой частью речи являются слова ,оформленные окончанием "S" и какую функцию это окончание выполняет,т.е служит ли оно: показателем 3 го лица единственного числа глагола в Present Indefini...
Английский язык
Определите по грамматическим признакам,какой частью речи являются слова ,оформленные окончанием "S" и какую функцию это окончание выполняет,т.е служит ли оно: показателем 3 го лица единственного числа глагола в Present Indefinite ; Признаком множественного числа имени существительного ; Показателем притяжательного падежа имени существительного 1) The education in the United State gives a person many advantages. 2) My friends son became mentally equipped to apply to his land the best experience of the latest scientific methods. 3) In rural communities everyone from childhood is familiar with crops and animals. 4) Each state maintains one or more agricultural colleges. 5) The agricultural colleges offer courses of various lengths and grant degrees.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) The education in the United State gives a person many advantages. gives - verb (глагол), показатель 3 го лица единственного числа глагола в Present Indefinite. advantages - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. 2) My friends son became mentally equipped to apply to his land the best experience of the latest scientific methods. friends - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. methods - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. 3) In rural communities everyone from childhood is familiar with crops and animals. communities - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. crops - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. animals - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. 4) Each state maintains one or more agricultural colleges. maintains - verb (глагол), показатель 3 го лица единственного числа глагола в Present Indefinite. colleges - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. 5) The agricultural colleges offer courses of various lengths and grant degrees. colleges - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. courses - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. lengths - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного. degrees - noun (существительное), Признак множественного числа имени существительного.
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