В пакете лежали яблоки.Сначала из него взяли половину всех яблок,а затем одну-треть оставшихся яблок.После этого в пакете осталось 10 яблок.Сколько яблок было в пакете?

Математика

В пакете лежали яблоки.Сначала из него взяли половину всех яблок,а затем одну-треть оставшихся яблок.После этого в пакете осталось 10 яблок.Сколько яблок было в пакете?

Автор: Гость