В пакете лежали яблоки.Сначала из него взяли половину всех яблок,а затем одну-треть оставшихся яблок.После этого в пакете осталось 10 яблок.Сколько яблок было в пакете?

Математика
В пакете лежали яблоки.Сначала из него взяли половину всех яблок,а затем одну-треть оставшихся яблок.После этого в пакете осталось 10 яблок.Сколько яблок было в пакете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 это 2/3 10*3/2=15 яблок 15*2=30 яблок было
Гость:
Пусть в пакете было х яблок. Взяли половину, т.е. х/2, затем 1/3 оставшихся, т.е. 1/3 * х/2 = х/6. Составим уравнение: х/2 + х/6 + 10 = х, 6х-3х-х=60, 2х=60, х=30.
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