Составить уравнение геометрического места точек отношение расcтояние которых до точки F(3/2.0) и до прямой x=6 и равно 1/2.

Математика
Составить уравнение геометрического места точек отношение расcтояние которых до точки F(3/2.0) и до прямой x=6 и равно 1/2.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём квадраты расстояний между точками ((х-3\2)^2+y^2)\(x-6)^2=1\4 Упрощаем 4х^2 -12x +9 +4y^2= x^2-12x+36 3x^2+4y^2-27=0
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