Составить уравнение геометрического места точек отношение расcтояние которых до точки F(3/2.0) и до прямой x=6 и равно 1/2.

Математика

Составить уравнение геометрического места точек отношение расcтояние которых до точки F(3/2.0) и до прямой x=6 и равно 1/2.

Автор: Гость