Визначити, який об'єм (н.у.) карбон(VI) оксиду виділиться під час взаємодії 19,6 г сульфатної кислоти з калій карбонатом.
Химия
Визначити, який об'єм (н.у.) карбон(VI) оксиду виділиться під час взаємодії 19,6 г сульфатної кислоти з калій карбонатом.
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Рівняння реакції: K2CO3 + H2SO4 => K2SO4 + H2O + CO2 Молекулярні маси: H2SO4 - 98 г/моль Складаємо пропорцію: 98 г сульфатної кислоти витісняють 22,4 л карбон оксиду 19,6 г сульфатної кислоти витісняють Х л карбон оксиду Знаходимо Х: Х=19,6*22,4/98=4,48 л Відповідь: за реакцією виділиться 4,48 л карбон оксиду (н.у.)
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