1.Скорость автомобиля изменяется по закону vx = 10 + 0,5t. Каков модуль равнодействующей силы, действующей на автомобиль, если его масса равна 1,5 т. 2.Шарик массой 500 г скатывался с наклонной плоскости длиной 80 см, имея нача...

Физика

1.Скорость автомобиля изменяется по закону vx = 10 + 0,5t. Каков модуль равнодействующей силы, действующей на автомобиль, если его масса равна 1,5 т. 2.Шарик массой 500 г скатывался с наклонной плоскости длиной 80 см, имея начальную скорость 2 м/с. Определить, какую скорость имел шарик в конце наклонной плоскости, если равнодействующая всех сил, действующих на шарик, равна 10 Н.

Автор: Гость