1.Скорость автомобиля изменяется по закону vx = 10 + 0,5t. Каков модуль равнодействующей силы, действующей на автомобиль, если его масса равна 1,5 т. 2.Шарик массой 500 г скатывался с наклонной плоскости длиной 80 см, имея нача...
Физика
1.Скорость автомобиля изменяется по закону vx = 10 + 0,5t. Каков модуль равнодействующей силы, действующей на автомобиль, если его масса равна 1,5 т. 2.Шарик массой 500 г скатывался с наклонной плоскости длиной 80 см, имея начальную скорость 2 м/с. Определить, какую скорость имел шарик в конце наклонной плоскости, если равнодействующая всех сил, действующих на шарик, равна 10 Н.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. из уравнения скорости находим ускорение а=0.5. F=ma(2ой закон ньютона). F=1500*0.5=750 Н. 2.находим ускорение по 2ому закону ньютона а=F/m=10/0.5=20 м/c^2. По формуле кинематики 2aS=V^2-V0^2.отсюда v=корень из(2aS+Vo^2)=6 м/c
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