из 250 семян погибли 10. Найти склоько % семян взошло ( % всхожести)
Математика
из 250 семян погибли 10. Найти склоько % семян взошло ( % всхожести)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250 ----100% 10-----? 10*100/250= 4% погибли 100%-4% = 96% взошло
Гость:
250-10=240 семян взошло. 250:100=240:х, х=100*240:250, х= 96%.
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