проверьте верна ли данная пропорция используя а) определение пропорции: четыре целых две третьих / две третьих = 21 / 3
Математика
проверьте верна ли данная пропорция используя а) определение пропорции: четыре целых две третьих / две третьих = 21 / 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
четырнадцать третьих / две третьих = 21 / 3 14/2=21/3 7/1=7/1 пропорция верна
Гость:
четыре целых две третьих представим в виде неправильной дроби: 14/3. 14/3 : 2/3 = 21/3, 14/3 * 3/2 = 21/3, 14/2 = 21/3, 7=7
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