проверьте верна ли данная пропорция используя а) определение пропорции: четыре целых две третьих / две третьих = 21 / 3

Математика

проверьте верна ли данная пропорция используя а) определение пропорции: четыре целых две третьих / две третьих = 21 / 3

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