Два тела равной массы движутся с ускорениями 8 и 64 см/сек в кв. соответственно.Равны ли действующие на тела силы? Чему равна сила,действующая на второе тело,если на первое действует сила 1,2 кГ ?

Физика

Два тела равной массы движутся с ускорениями 8 и 64 см/сек в кв. соответственно.Равны ли действующие на тела силы? Чему равна сила,действующая на второе тело,если на первое действует сила 1,2 кГ ?

Автор: Гость