Два тела равной массы движутся с ускорениями 8 и 64 см/сек в кв. соответственно.Равны ли действующие на тела силы? Чему равна сила,действующая на второе тело,если на первое действует сила 1,2 кГ ?
Физика
Два тела равной массы движутся с ускорениями 8 и 64 см/сек в кв. соответственно.Равны ли действующие на тела силы? Чему равна сила,действующая на второе тело,если на первое действует сила 1,2 кГ ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
очевидно что силы не равны т.к. ускорения разные а массы равны.по 2 закону Ньютона m=F/a. составим отношения 1200/0,08=x/0.64.(мы перевели единицы измерения в систему СИ) x=9,6 кН (в условии ты описался сила у тебя в кГ)
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