С одной пасеки привезли 36 кг. мёда, а сдругой 48 кг. Весь мёд разлили в бидоны по 7 кг. в каждый. Сколько понадобилось бидонов?
Математика
С одной пасеки привезли 36 кг. мёда, а сдругой 48 кг. Весь мёд разлили в бидоны по 7 кг. в каждый. Сколько понадобилось бидонов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36+48=84 84/7=12 бидонов
Гость:
36+48=84 потом 84поделим на7=12 бидонов понадобится
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