С одной пасеки привезли 36 кг. мёда, а сдругой 48 кг. Весь мёд разлили в бидоны по 7 кг. в каждый. Сколько понадобилось бидонов?

Математика

С одной пасеки привезли 36 кг. мёда, а сдругой 48 кг. Весь мёд разлили в бидоны по 7 кг. в каждый. Сколько понадобилось бидонов?

Автор: Гость