В мастерской было 84 м ткани. Швея сшила 12 платьев, расходуя на каждое по 4 м.. На сколько метров ткани израсходовали больше, чем осталось?

Математика

В мастерской было 84 м ткани. Швея сшила 12 платьев, расходуя на каждое по 4 м.. На сколько метров ткани израсходовали больше, чем осталось?

Автор: Гость