В мастерской было 84 м ткани. Швея сшила 12 платьев, расходуя на каждое по 4 м.. На сколько метров ткани израсходовали больше, чем осталось?
Математика
В мастерской было 84 м ткани. Швея сшила 12 платьев, расходуя на каждое по 4 м.. На сколько метров ткани израсходовали больше, чем осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*4=48 84-48=36 м 48-36=12 на 12 метров
Гость:
сначала узнаем сколько метров ткани всего израсходовала швея:12 умножим на4=48 метров.теперь узнаем сколько осталось:84-48=36 метров.теперь узнаем на сколько метров ткани израсходовали больше, чем осталось:48-36= на 12 метров ткани израсходовали больше, чем осталось
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