В корзинке помещаются 38 яблок,а в вазе 15 яблок.Купили яблоки и пополнили ими две такие корзинки и вазу.Несколько яблок съели,и осталось 73 яблока.Сколько яблок съели?
Математика
В корзинке помещаются 38 яблок,а в вазе 15 яблок.Купили яблоки и пополнили ими две такие корзинки и вазу.Несколько яблок съели,и осталось 73 яблока.Сколько яблок съели?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2К+В=91 ябл. 91-73=18ябл. съели.
Гость:
2*38=76 76+15=91 91-73=18 яблок
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