В корзинке помещаются 38 яблок,а в вазе 15 яблок.Купили яблоки и пополнили ими две такие корзинки и вазу.Несколько яблок съели,и осталось 73 яблока.Сколько яблок съели?

Математика

В корзинке помещаются 38 яблок,а в вазе 15 яблок.Купили яблоки и пополнили ими две такие корзинки и вазу.Несколько яблок съели,и осталось 73 яблока.Сколько яблок съели?

Автор: Гость